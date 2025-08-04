росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
Київ • УНН
Експерт Віталій Бегма розповів, що росіяни додають легкозаймисту суміш до "шахедів", щоб посилити пожежі. Україна навчилася боротися з цими дронами, які не такі небезпечні, як балістичні ракети.
російські загарбники вже близько року використовують проти України "шахеди"з бойовою частиною, вага якої складає 90 кг. Значно більшу загрозу представляє займиста речовина, яку загарбники почали додавати до дронів-камікадзе, щоб викликати більше пожеж, розповів журналісту УНН фахівець у галузі державної безпеки Віталій Бегма.
Деталі
Річ у тім, що "шахеди" з бойовою частиною 90 кг з'явилися давно. І цю тему час від часу активують у мережах. З якою метою сказати важко. Але ця інформація мусолиться майже рік. Навіщо зайвий раз лякати людей - незрозуміло. Якщо "шахед" прилітає, то, за великим рахунком, вже немає значення - 50 кг його бойова частина чи 90
Експерт додав, що зараз небезпека "шахедів" більше полягає не у вазі його бойової частини, а в тому, що росіяни почали додавати до них легкозаймисту суміш.
Вони почали наповнювати "шахеди" сумішшю, яка легко загоряється. Щось на кшталт уайт-спіріта. Через це влучання дронів-камікадзе викликає значно більше пожеж, з якими потім важко боротися. І це викликає більше паніки серед людей
Він також уточнив, що станом на зараз Україна навчилася боротися з "шахедами". Хоча вони і представляють загрозу для людей, вони не настільки небезпечні, як балістичні ракети.
Ми навчилися їх збивати. Зброя і засоби для цього є. "Шахеди" випромінюють теплову енергію і через це вони є легкими мішенями для самонавідної зброї. Для тої ж ПЗРК "Ігла", наприклад
Контекст
Раніше командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі національного телемарафону повідомив, що росіяни збільшили вагу бойової частини "шахедів", що призведе до значно більших руйнувань під час влучення в будинки.
Скоро "Шахед" зможе знищити все аж до 5-го поверху в разі прильоту в багатоповерхівку: росіяни збільшують бойову частину з 50 кг до 80-90 кг
Доповнення
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росія планує активніше використовувати тимчасово окуповані території України, зокрема район Донецького аеропорту, для здійснення атак дронами.
У Києві знищено склад Blue/Yellow, що зберігав гуманітарну допомогу, внаслідок атаки російського "шахеда". Організація не зазнала серйозних втрат і продовжує збір коштів на дрони для ЗСУ.