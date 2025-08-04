росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт

російські загарбники вже близько року використовують проти України "шахеди"з бойовою частиною, вага якої складає 90 кг. Значно більшу загрозу представляє займиста речовина, яку загарбники почали додавати до дронів-камікадзе, щоб викликати більше пожеж, розповів журналісту УНН фахівець у галузі державної безпеки Віталій Бегма.

Деталі

Річ у тім, що "шахеди" з бойовою частиною 90 кг з'явилися давно. І цю тему час від часу активують у мережах. З якою метою сказати важко. Але ця інформація мусолиться майже рік. Навіщо зайвий раз лякати людей - незрозуміло. Якщо "шахед" прилітає, то, за великим рахунком, вже немає значення - 50 кг його бойова частина чи 90 - сказав Бегма.

Експерт додав, що зараз небезпека "шахедів" більше полягає не у вазі його бойової частини, а в тому, що росіяни почали додавати до них легкозаймисту суміш.

Вони почали наповнювати "шахеди" сумішшю, яка легко загоряється. Щось на кшталт уайт-спіріта. Через це влучання дронів-камікадзе викликає значно більше пожеж, з якими потім важко боротися. І це викликає більше паніки серед людей - підкреслив Бегма.

Він також уточнив, що станом на зараз Україна навчилася боротися з "шахедами". Хоча вони і представляють загрозу для людей, вони не настільки небезпечні, як балістичні ракети.

Ми навчилися їх збивати. Зброя і засоби для цього є. "Шахеди" випромінюють теплову енергію і через це вони є легкими мішенями для самонавідної зброї. Для тої ж ПЗРК "Ігла", наприклад - підсумував експерт.

Контекст

Раніше командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі національного телемарафону повідомив, що росіяни збільшили вагу бойової частини "шахедів", що призведе до значно більших руйнувань під час влучення в будинки.

Скоро "Шахед" зможе знищити все аж до 5-го поверху в разі прильоту в багатоповерхівку: росіяни збільшують бойову частину з 50 кг до 80-90 кг - сказав Ярославський.

Доповнення

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росія планує активніше використовувати тимчасово окуповані території України, зокрема район Донецького аеропорту, для здійснення атак дронами.

У Києві знищено склад Blue/Yellow, що зберігав гуманітарну допомогу, внаслідок атаки російського "шахеда". Організація не зазнала серйозних втрат і продовжує збір коштів на дрони для ЗСУ.