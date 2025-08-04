россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт

российские захватчики уже около года используют против Украины "шахеды" с боевой частью весом 90 кг. Значительно большую угрозу представляет воспламеняющееся вещество, которое захватчики начали добавлять к дронам-камикадзе, чтобы вызвать больше пожаров, рассказал журналисту УНН специалист в области государственной безопасности Виталий Бегма.

Детали

Дело в том, что "шахеды" с боевой частью 90 кг появились давно. И эту тему время от времени активируют в сетях. С какой целью сказать трудно. Но эта информация муссируется почти год. Зачем лишний раз пугать людей – непонятно. Если "шахед" прилетает, то, по большому счету, уже не имеет значения – 50 кг его боевая часть или 90 - сказал Бегма.

Эксперт добавил, что сейчас опасность "шахедов" больше заключается не в весе его боевой части, а в том, что россияне начали добавлять к ним легковоспламеняющуюся смесь.

Они начали наполнять "шахеды" легковоспламеняющейся смесью. Что-то вроде уайт-спирита. Из-за этого попадание дронов-камикадзе вызывает значительно больше пожаров, с которыми потом трудно бороться. И это вызывает больше паники среди людей - подчеркнул Бегма.

Он также уточнил, что по состоянию на сейчас Украина научилась бороться с "шахедами". Хотя они и представляют угрозу для людей, они не настолько опасны, как баллистические ракеты.

Мы научились их сбивать. Оружие и средства для этого есть. "Шахеды" излучают тепловую энергию и поэтому они являются легкими мишенями для самонаводящегося оружия. Для той же ПЗРК "Игла", например - подытожил эксперт.

Контекст

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире национального телемарафона сообщил, что россияне увеличили вес боевой части "шахедов", что приведет к значительно большим разрушениям при попадании в дома.

Скоро "Шахед" сможет уничтожить все вплоть до 5-го этажа в случае прилета в многоэтажку: россияне увеличивают боевую часть с 50 кг до 80-90 кг - сказал Ярославский.

Дополнение

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россия планирует активнее использовать временно оккупированные территории Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для осуществления атак дронами.

В Киеве уничтожен склад Blue/Yellow, хранивший гуманитарную помощь, в результате атаки российского "шахеда". Организация не понесла серьезных потерь и продолжает сбор средств на дроны для ВСУ.