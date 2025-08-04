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росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні - ISW

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Росія активно переобладнує Донецький аеропорт для запуску ударних дронів. Це дозволить їй скоротити час реакції української ППО та збільшити кількість атак.

росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні - ISW

росія планує активніше використовувати тимчасово окуповані території України, зокрема район Донецького аеропорту, для здійснення атак дронами. Про це у своєму зведенні інформує Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

2 серпня український Telegram-канал повідомив, що супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року показують, що російська влада частково очистила злітно-посадкову смугу від укріплень і розпочала будівельні роботи на парковках, можливо, в рамках підготовки до встановлення паливних баків

- йдеться у звіті.

Аналітики ISW повідомили, що супутникові знімки свідчать про те, що російська окупаційна влада будує закриті складські приміщення біля зруйнованого терміналу аеропорту і готує пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором та злітно-посадкову смугу.

російська окупаційна влада розвиває інфраструктуру в аеропорту для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", хибних безпілотників типу "Гербера" і, можливо, реактивних безпілотників Geran (Шахед)

- звітує Інститут вивчення війни.

За даними ISW, розміщення стартових майданчиків для "Шахедів" ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони.

Зазначається, що подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО.

Нагадаємо

росія збільшує виробництво ракет та безпілотників, що дозволить їй завдавати масштабніших ударів по Україні восени 2025 року. Аналітики ISW прогнозують до 2000 безпілотників за ніч до листопада 2025 року.

ISW: путін не піде на поступки у війні, щоб не ставити під сумнів доцільність воєнної кампанії в Україні29.07.25, 02:18 • 118579 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Інститут вивчення війни
НАТО
Шахед-136
Україна
Донецьк