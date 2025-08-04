Россия готовит Донецкий аэропорт для атак «Шахедами» по Украине – ISW
Киев • УНН
Россия активно переоборудует Донецкий аэропорт для запуска ударных дронов. Это позволит ей сократить время реакции украинской ПВО и увеличить количество атак.
Россия планирует активнее использовать временно оккупированные территории Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для осуществления атак дронами. Об этом в своей сводке информирует Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
2 августа украинский Telegram-канал сообщил, что спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка от июля 2025 года показывают, что российские власти частично очистили взлетно-посадочную полосу от укреплений и начали строительные работы на парковках, возможно, в рамках подготовки к установке топливных баков
Аналитики ISW сообщили, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские оккупационные власти строят закрытые складские помещения возле разрушенного терминала аэропорта и готовят пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.
Российские оккупационные власти развивают инфраструктуру в аэропорту для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", ложных беспилотников типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников Geran (Шахед)
По данным ISW, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.
Отмечается, что дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.
Напомним
Россия увеличивает производство ракет и беспилотников, что позволит ей наносить более масштабные удары по Украине осенью 2025 года. Аналитики ISW прогнозируют до 2000 беспилотников за ночь до ноября 2025 года.
ISW: Путин не пойдет на уступки в войне, чтобы не ставить под сомнение целесообразность военной кампании в Украине29.07.25, 02:18 • 118579 просмотров