ISW: Путин не пойдет на уступки в войне, чтобы не ставить под сомнение целесообразность военной кампании в Украине

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, поскольку любое завершение войны путем переговоров поставит под сомнение целесообразность военной кампании РФ в Украине в глазах российского общества - в частности, молодежи. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Аналитики указывают, что Кремль посвятил значительное количество времени и энергии формированию внутренней поддержки войны, а российские государственные и независимые опросы свидетельствуют о том, что большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине, пока Россия не достигнет своих военных целей – "денацификации", демилитаризации и нейтралитета Украины.

Приверженность российского общества достижению военных целей России, над чем настойчиво работал Кремль, значительно усложнит ... для Путина представление любого мирного соглашения, которое далеко не соответствует его заявленным целям, как победу своей внутренней аудитории - отмечают в ISW.

Там добавляют, что кремлевские чиновники продолжают изображать Россию как страну, находящуюся в прямой геополитической конфронтации с Западом, чтобы заручиться внутренней поддержкой войны в Украине и будущей российской агрессии против НАТО.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Трампа, заявив, что Россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть войну, и Украина готова работать с президентом США для ее завершения.

"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне с США": медведев о заявлении Трампа дать путину 10–12 дней для договоренности с Украиной