ISW: путін не піде на поступки у війні, щоб не ставити під сумнів доцільність воєнної кампанії в Україні

російський диктатор володимир путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, оскільки будь-яке завершення війни шляхом переговорів поставить під сумнів доцільність військової кампанії рф в Україні в очах російського суспільства - зокрема, молоді. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує УНН.

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Аналітики вказують, що кремль присвятив значну кількість часу та енергії формуванню внутрішньої підтримки війни, а російські державні та незалежні опитування свідчать про те, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, доки росія не досягне своїх воєнних цілей – "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України.

Відданість російського суспільства досягненню військових цілей росії, над чим наполегливо працював кремль, значно ускладнить ... для путіна представлення будь-якої мирної угоди, яка далеко не відповідає його заявленим цілям, як перемогу своїй внутрішній аудиторії - зазначають в ISW.

Там додають, що кремлівські чиновники продовжують зображати росію як країну, що перебуває в прямій геополітичній конфронтації із Заходом, щоб заручитися внутрішньою підтримкою війни в Україні та майбутньої російської агресії проти НАТО.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа, заявивши, що росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну, і Україна готова працювати з президентом США для її завершення.

"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни зі США": медвєдєв про заяву Трампа дати путіну 10–12 днів для домовленості з Україною