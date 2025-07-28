Мир завдяки силі можливий: Зеленський відреагував на заяву Трампа про скорочення "дедлайну" для путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що американський лідер розчарований главою кремля володимиром путіним, а також скорочення терміну для російського диктатора для укладення мирної угоди, передає УНН.

Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда – саме росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно – російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили – і всі партнери це знають, – що санкції – це ключовий елемент. росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий. Україна як і завжди готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.