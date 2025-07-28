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Мир благодаря силе возможен: Зеленский отреагировал на заявление Трампа о сокращении "дедлайна" для путина

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "чрезвычайно весомым заявлением" слова президента США Дональда Трампа о сокращении "дедлайна" для путина на заключение мирного соглашения. Зеленский подчеркнул, что россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть войну, и Украина готова работать с Трампом для ее завершения.

Мир благодаря силе возможен: Зеленский отреагировал на заявление Трампа о сокращении "дедлайна" для путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что американский лидер разочарован главой кремля владимиром путиным, а также сокращение срока для российского диктатора для заключения мирного соглашения, передает УНН.

Сегодня есть чрезвычайно весомое заявление президента Трампа. И это правда – именно россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть эту войну. Каждую ночь удары, постоянно – российские попытки сделать Украине больно. Действительно, мир может быть, если действовать сильно и решительно, и мы неоднократно говорили – и все партнеры это знают, – что санкции – это ключевой элемент. россия учитывает санкции, учитывает такие потери. Мир благодаря силе возможен. Украина как и всегда готова максимально продуктивно работать с Америкой, работать с президентом Трампом ради того, чтобы закончить эту войну достойно и длительным миром 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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