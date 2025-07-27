ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени

росія збільшує виробництво ракет та безпілотників, що дозволить їй завдавати масштабніших ударів по Україні восени 2025 року. Аналітики ISW прогнозують до 2000 безпілотників за ніч до листопада 2025 року.

Збільшення виробництва ракет та безпілотників росією, ймовірно, дозволить країні-агресорці продовжувати завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН. Деталі Аналітики вказують, що російські війська завдали комбінованого ракетного та безпілотного удару по Україні в ніч з 25 на 26 липня "та, схоже, все частіше інтегрують ракети в пакети нічних ударів після того, як навесні та на початку літа 2025 року переважно покладалися на безпілотники". Російські військові використовували більш щільну концентрацію ракет під час нещодавніх ударів. ... російська оборонна промисловість нарощує свої можливості з виробництва ракет та безпілотників - зазначають в ISW. Там прогнозують, що російські війська можуть бути здатні завдати ударів по Україні до 2000 безпілотниками за одну ніч до листопада 2025 року, якщо поточна тенденція зростання нічного використання російських безпілотників збережеться. "Все більш масштабні російські ударні пакети підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, зокрема, за допомогою систем протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протидіяти загрозам російських балістичних ракет", - резюмують аналітики. Нагадаємо За даними Financial Times, російська тактика "рою" з дронів дедалі більше прориває оборону України. При цьому дрони вражають цілі втричі частіше, ніж зазвичай, за останні місяці. Є затверджений план вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу: Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку