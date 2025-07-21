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Financial Times
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Іскандер (ОТРК)

Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT

Київ • УНН

 • 25370 перегляди

російська тактика "рою" з дронів прориває оборону України, збільшуючи кількість влучань "шахедів" утричі. З квітня по червень 15% дронів пробивали оборону, порівняно з 5% за попередні три місяці.

Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT

російська тактика "рою" з дронів дедалі більше прориває оборону України. При цьому дрони вражають цілі втричі частіше, ніж зазвичай, за останні місяці, повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Масові атаки "шахедів", безпілотників іранської розробки, які зараз виробляються в росії, схоже, перевантажують протиповітряну оборону України, причому рівень влучань дронів досяг найвищого рівня з часів вторгнення російських військ.

Дані українських ВПС свідчать про те, що близько 15 відсотків дронів пробивали оборону в середньому з квітня по червень — порівняно з лише 5 відсотками за попередні три місяці.

Самий обсяг російських атак також різко зріс цього року, зокрема, з неділі ввечері до понеділка вранці відбувся потужний напад, в якому взяли участь 426 ударних дронів типу "шахед", повідомили ВПС України.

Успіх дронів в останні місяці демонструє, як дешева маса може стати серйозним викликом навіть для складних та багатошарових засобів протиповітряної оборони, а також продемонстрував здатність москви швидко адаптувати бойові методи, щоб розтягнути ресурси Києва.

Тактичні інновації росії, спрямовані на значне підвищення ефективності повільних "шахедів", включали модифікації, які дозволяють їм літати швидше та за межі досяжності кулеметів, встановлених на вантажівках, які Україна зазвичай використовує для їх збиття.

Проблема не в тому, що українська протиповітряна оборона погіршується. Натомість ми бачимо, що нова тактика роювання та дрони тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими

- сказав Ясір Аталан з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, який зібрав українську базу даних про російські повітряні атаки.

росія назвала свої вітчизняні та адаптовані "шахеди" "герань" відповідно до радянської практики називання зброї на честь квітів. За словами аналітиків, "Герань-3", варіант з турбодвигуном, який може розвивати швидкість до 800 км/год у пікіруванні, був використаний проти Києва в останні тижні.

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Збільшення внутрішнього виробництва дронів типу "шахед" дало змогу росії перевантажити протиповітряну оборону "роями" дронів — 9 липня відбулася рекордна атака, коли російські війська випустили 728 безпілотників, а також сім крилатих ракет "Іскандер" та шість балістичних ракет повітряного базування "Кинжал".

Збільшення розмірів запусків перенасичує системи оборони, що збільшує відсоток влучань

- додав Аталан.

Українські засоби захисту від дронів "шахед" наразі включають використання радіоелектронної боротьби для придушення їхніх систем GPS-наведення, кулеметів та зенітних гармат, включаючи вдосконалену гармату Oerlikon Skynex, вдосконалену гармату ППО виробництва німецької компанії Rheinmetall.

У неділю ввечері та в понеділок вранці близько 5,4% з понад 400 російських безпілотників вразили цілі — це кращий за середній показник, ніж у останні місяці.

Постійні нічні атаки, очевидно, мають на меті підірвати волю України до боротьби та змусити Київ піти на поступки, щоб припинити війну.

російські крилаті та балістичні ракети змішуються з дронами "шахед", щоб ще більше заплутати протиповітряну оборону. Хоча рівень влучань більш досконалих ракет залишається незмінним, це відбувається на тлі невизначеності щодо поставок США протиракетних перехоплювачів Patriot.

Потужність є однією з найнагальніших проблем для світу протиракетної оборони зараз. На кварталі та за рогом є черга, щоб отримати більше перехоплювачів [Patriot]. Багато з них чекатимуть деякий час

- сказав Том Карако з CSIS.

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Українські безпілотники-перехоплювачі

Президент Володимир Зеленський заявив 10 липня, що Україна "вже збиває десятки "шахедів" своїми вітчизняними безпілотниками-перехоплювачами під час кожної російської атаки. Раніше цього місяця він оголосив про угоду з Еріком Шмідтом, генеральним директором американської компанії Swift Beat, про спільне виробництво сотень тисяч безпілотників для України, включаючи безпілотники-перехоплювачі.

Минулого тижня Зеленський заявив, що війська протиповітряної оборони України "досягають хороших результатів" з новими безпілотниками-перехоплювачами, і що вони "діють особливо добре, збивши сотні російсько-іранських "шахедів" за тиждень.

"Кожна зустріч з партнерами цього тижня була присвячена масштабуванню цієї технології", – додав він.

Олександр Матвієнко, експерт з безпілотників у Counteroffensive Pro, українському інформаційному бюлетені про оборонні технології, сказав, що для ефективності нові безпілотники проти безпілотників повинні досягати висоти 6 км та швидкості 200 км/год для перехоплення "шахедів".

Ці безпілотники-перехоплювачі будуть краще підготовлені для захисту від атак, які в іншому випадку можуть перевантажити українські мобільні вогневі групи.

"Замість того, щоб розгортати 500 безпілотників по всій країні, як це було раніше, російські війська зараз атакують одне або два міста одночасно", – сказав Матвієнко.

Ендрю Тернер, виконавчий директор Saibre Capital та колишній маршал авіації Королівських ВПС Великої Британії, сказав, що еволюція безпілотників та протиракетної оборони України є типовою для постійної конкуренції між новими інноваціями в повітряній війні.

"Це постійна дуель та еволюція між заходами проти контрзаходів проти контрзаходів. В Україні таке переміщення відбувається кожні 14 днів, тому воно рухається з великою швидкістю", – сказав він.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаТехнології
Financial Times
Rheinmetall
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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