Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT

российская тактика "роя" из дронов все больше прорывает оборону Украины. При этом дроны поражают цели втрое чаще, чем обычно, за последние месяцы, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Массовые атаки "шахедов", беспилотников иранской разработки, которые сейчас производятся в россии, похоже, перегружают противовоздушную оборону Украины, причем уровень попаданий дронов достиг самого высокого уровня со времен вторжения российских войск.

Данные украинских ВВС свидетельствуют о том, что около 15 процентов дронов пробивали оборону в среднем с апреля по июнь — по сравнению с лишь 5 процентами за предыдущие три месяца.

Сам объем российских атак также резко возрос в этом году, в частности, с воскресенья вечера до понедельника утра произошло мощное нападение, в котором приняли участие 426 ударных дронов типа "шахед", сообщили ВВС Украины.

Успех дронов в последние месяцы демонстрирует, как дешевая масса может стать серьезным вызовом даже для сложных и многослойных средств противовоздушной обороны, а также продемонстрировал способность Москвы быстро адаптировать боевые методы, чтобы растянуть ресурсы Киева.

Тактические инновации россии, направленные на значительное повышение эффективности медленных "шахедов", включали модификации, которые позволяют им летать быстрее и за пределы досягаемости пулеметов, установленных на грузовиках, которые Украина обычно использует для их сбития.

Проблема не в том, что украинская противовоздушная оборона ухудшается. Вместо этого мы видим, что новая тактика роения и дроны теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными - сказал Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований, который собрал украинскую базу данных о российских воздушных атаках.

россия назвала свои отечественные и адаптированные "шахеды" "герань" в соответствии с советской практикой называния оружия в честь цветов. По словам аналитиков, "Герань-3", вариант с турбодвигателем, который может развивать скорость до 800 км/ч в пикировании, был использован против Киева в последние недели.

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Увеличение внутреннего производства дронов типа "шахед" позволило России перегрузить противовоздушную оборону "роями" дронов — 9 июля произошла рекордная атака, когда российские войска выпустили 728 беспилотников, а также семь крылатых ракет "Искандер" и шесть баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал".

Увеличение размеров запусков перенасыщает системы обороны, что увеличивает процент попаданий - добавил Аталан.

Украинские средства защиты от дронов "шахед" сейчас включают использование радиоэлектронной борьбы для подавления их систем GPS-наведения, пулеметов и зенитных орудий, включая усовершенствованную пушку Oerlikon Skynex, усовершенствованную пушку ПВО производства немецкой компании Rheinmetall.

В воскресенье вечером и в понедельник утром около 5,4% из более чем 400 российских беспилотников поразили цели — это лучший по сравнению со средним показателем, чем в последние месяцы.

Постоянные ночные атаки, очевидно, имеют целью подорвать волю Украины к борьбе и заставить Киев пойти на уступки, чтобы прекратить войну.

российские крылатые и баллистические ракеты смешиваются с дронами "шахед", чтобы еще больше запутать противовоздушную оборону. Хотя уровень попаданий более совершенных ракет остается неизменным, это происходит на фоне неопределенности относительно поставок США противоракетных перехватчиков Patriot.

Мощность является одной из самых насущных проблем для мира противоракетной обороны сейчас. На квартале и за углом есть очередь, чтобы получить больше перехватчиков [Patriot]. Многие из них будут ждать некоторое время - сказал Том Карако из CSIS.

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Украинские беспилотники-перехватчики

Президент Владимир Зеленский заявил 10 июля, что Украина "уже сбивает десятки "шахедов" своими отечественными беспилотниками-перехватчиками во время каждой российской атаки. Ранее в этом месяце он объявил о соглашении с Эриком Шмидтом, генеральным директором американской компании Swift Beat, о совместном производстве сотен тысяч беспилотников для Украины, включая беспилотники-перехватчики.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что войска противовоздушной обороны Украины "достигают хороших результатов" с новыми беспилотниками-перехватчиками, и что они "действуют особенно хорошо, сбив сотни российско-иранских "шахедов" за неделю.

"Каждая встреча с партнерами на этой неделе была посвящена масштабированию этой технологии", – добавил он.

Александр Матвиенко, эксперт по беспилотникам в Counteroffensive Pro, украинском информационном бюллетене об оборонных технологиях, сказал, что для эффективности новые беспилотники против беспилотников должны достигать высоты 6 км и скорости 200 км/ч для перехвата "шахедов".

Эти беспилотники-перехватчики будут лучше подготовлены для защиты от атак, которые в противном случае могут перегрузить украинские мобильные огневые группы.

"Вместо того, чтобы развертывать 500 беспилотников по всей стране, как это было раньше, российские войска сейчас атакуют один или два города одновременно", – сказал Матвиенко.

Эндрю Тернер, исполнительный директор Saibre Capital и бывший маршал авиации Королевских ВВС Великобритании, сказал, что эволюция беспилотников и противоракетной обороны Украины является типичной для постоянной конкуренции между новыми инновациями в воздушной войне.

"Это постоянная дуэль и эволюция между мерами против контрмер против контрмер. В Украине такое перемещение происходит каждые 14 дней, поэтому оно движется с большой скоростью", – сказал он.

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