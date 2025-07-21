Зеленский дал Минобороны задание на контракты по перехватчикам "шахедов" и активизацию по дронам против российских объектов

Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля поставил задачу, указав, что на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные эффективные дроны-перехватчики, и что "должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов" и должно быть до 50% украинского оружия в Силах обороны за полгода, пишет УНН.

Во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля очертил одну из основных задач Минобороны сейчас и всех задействованных институтов, а также наших оборонных производств. Украине нужен сопоставимый с угрозой ответ на удары. Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что "часть соглашений уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать". "На этой неделе должны быть все контракты. Среди топ-приоритетов должна быть и соответствующая подготовка операторов таких дронов и поддержка всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков", - подчеркнул Зеленский.

В правительстве обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций: в фокусе - масштабирование "антишахедных" решений

По его словам, сейчас уже каждую ночь "шахеды" сбиваются перехватчиками, "но таких результатов должно быть в разы больше". "Обязательно должны быть обеспечены 100 % потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах", - отметил он.

Также вы должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов. Каждая площадка в россии, которую москва использует для производства оружия, должна стать досягаемой для наших Сил обороны - подчеркнул Президент.

Также он коснулся вопроса украинских ракет и отечественного оружия в целом.

Люди должны видеть, что у Украины есть свои ракеты. В целом по оружию задача - за счет увеличения нашего собственного производства довести долю украинского оружия в наших Силах обороны до уровня 50% за следующие шесть месяцев. Это абсолютно реалистично - отметил Зеленский.

Зеленский поручил, чтобы за полгода не менее 50% оружия в ВСУ было произведено в Украине