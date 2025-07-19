В правительстве обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций: в фокусе - масштабирование "антишахедных" решений

Министр обороны Денис Шмыгаль обсудил с первым вице-премьер-министром - главой Минцифры Михаилом Федоровым масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов, о чем Шмыгаль сообщил в субботу в Telegram, пишет УНН.

Провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Обсудили ключевые направления взаимодействия в развитии оборонных технологий и инноваций. В центре внимания - масштабирование технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, в частности дроны-перехватчики. Эта технология сделала невероятный прорыв, и количество успешных сбитий "шахедов" ежемесячно стремительно растет. Важно находить и быстро масштабировать антишахедные решения. Это задача, которую поставил Президент - написал Шмыгаль.

По его словам, говорили также о "производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте". "Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии", - добавил Шмыгаль.

Обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций - отметил Федоров, комментируя встречу и указав на основные совместные треки работы:

масштабирование решений, которые необходимы для фронта. Дроны-перехватчики, deep strike и другие геймченджеры для поля боя;

развитие системы Армия дронов. Бонус. Геймификация стала геймченджером в войне, предоставила прозрачность и создала конкуренцию;

эффективное тестирование технологий на поле боя. Сокращаем время доставки инноваций на фронт и получения фидбека от военных;

решение проблемы со списанием дронов. Военные должны получать средства для уничтожения врага без лишней бюрократии;

математика войны. Эффективные решения на основе качественных данных.

"Масштабируем решения, которые доказали свою эффективность в бою, и создадим новые продукты, которые помогут остановить врага. Усиление инноваций в обороне - ключевая задача от Президента", - написал Федоров в Telegram.

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