В правительстве обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций: в фокусе - масштабирование "антишахедных" решений
Киев • УНН
Денис Шмыгаль и Михаил Федоров обсудили масштабирование антишахедных решений и дерегуляцию передачи и списания дронов. Эта задача, поставленная Президентом, направлена на ускорение получения военными необходимых технологий.
Министр обороны Денис Шмыгаль обсудил с первым вице-премьер-министром - главой Минцифры Михаилом Федоровым масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов, о чем Шмыгаль сообщил в субботу в Telegram, пишет УНН.
Провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Обсудили ключевые направления взаимодействия в развитии оборонных технологий и инноваций. В центре внимания - масштабирование технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, в частности дроны-перехватчики. Эта технология сделала невероятный прорыв, и количество успешных сбитий "шахедов" ежемесячно стремительно растет. Важно находить и быстро масштабировать антишахедные решения. Это задача, которую поставил Президент
По его словам, говорили также о "производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте". "Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии", - добавил Шмыгаль.
Обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций
- масштабирование решений, которые необходимы для фронта. Дроны-перехватчики, deep strike и другие геймченджеры для поля боя;
- развитие системы Армия дронов. Бонус. Геймификация стала геймченджером в войне, предоставила прозрачность и создала конкуренцию;
- эффективное тестирование технологий на поле боя. Сокращаем время доставки инноваций на фронт и получения фидбека от военных;
- решение проблемы со списанием дронов. Военные должны получать средства для уничтожения врага без лишней бюрократии;
- математика войны. Эффективные решения на основе качественных данных.
"Масштабируем решения, которые доказали свою эффективность в бою, и создадим новые продукты, которые помогут остановить врага. Усиление инноваций в обороне - ключевая задача от Президента", - написал Федоров в Telegram.
Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым: обсудили ситуацию на фронте и новые поставки оружия для ВСУ18.07.25, 18:03 • 5422 просмотра