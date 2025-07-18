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Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым: обсудили ситуацию на фронте и новые поставки оружия для ВСУ

Киев • УНН

 • 2782 просмотра

Денис Шмыгаль провел первое совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Обсуждались ситуация на фронте, оборонная самостоятельность и новые поставки вооружения для ВСУ.

Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым: обсудили ситуацию на фронте и новые поставки оружия для ВСУ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел первое совещание с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на фронте, увеличение оборонной самостоятельности нашего государства и потребности украинских военных.

Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в том числе при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии

- говорится в сообщении.

Глава Минобороны добавил, что в ведомстве будут работать над выполнением поставленных задач для усиления украинской обороноспособности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Денис Шмыгаль готовит конкретную программу работы Министерства и ключевые приоритеты. Они будут реализованы краткосрочно и среднесрочно.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Андрій Гнатов
Александр Сырский
Украина
Денис Шмыгаль
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