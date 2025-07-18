Шмигаль на понеділок готує представлення програми роботи Міноборони - Зеленський

Міністр оборони Денис Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців - повідомив Президент.

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля, а також доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони України.

Нагадаємо

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром оборони України. Це відбулося після його відставки з посади прем'єр-міністра, що спричинило автоматичну відставку всього Кабміну.