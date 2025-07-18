Шмыгаль в понедельник готовит представление программы работы Минобороны - Зеленский

Министр обороны Денис Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев - сообщил Президент.

Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля, а также поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины.

Напомним

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло автоматическую отставку всего Кабмина.