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Financial Times
Вашингтон Пост

Шмыгаль в понедельник готовит представление программы работы Минобороны - Зеленский

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Денис Шмыгаль готовит конкретную программу работы Министерства и ключевые приоритеты. Они будут реализованы краткосрочно и среднесрочно.

Шмыгаль в понедельник готовит представление программы работы Минобороны - Зеленский

Министр обороны Денис Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев 

- сообщил Президент.

Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ18.07.25, 11:38 • 5314 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля, а также поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины.

Напомним

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло автоматическую отставку всего Кабмина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
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