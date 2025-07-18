Шмыгаль в понедельник готовит представление программы работы Минобороны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Денис Шмыгаль готовит конкретную программу работы Министерства и ключевые приоритеты. Они будут реализованы краткосрочно и среднесрочно.
Министр обороны Денис Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев
Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ18.07.25, 11:38 • 5314 просмотров
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля, а также поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины.
Напомним
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло автоматическую отставку всего Кабмина.