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Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание, обозначив ключевые задачи. Среди них – наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов и усиление взаимодействия с международными партнерами.

Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ

Новоназначенный министр обороны объявил о четких задачах для каждого профиля деятельности министерства. В частности, в вопросах украинского производства и обеспечения воинов, а также взаимодействия с международными партнерами.

Передает УНН со ссылкой на страницу Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Новый глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль отчитался о первом совещании и вопросах, которые были подняты во время обсуждения. Речь идет о следующем:

Обсудили ключевые задачи и вызовы, заявил Шмыгаль.

А именно:

  • наращивание украинского производства;
    • качественное обеспечение воинов;
      • дебюрократизация и цифровизация процессов;
        • усиление взаимодействия с международными партнерами.

          Новый министр заверил, что во время обсуждения "детально прошлись по каждому направлению".

          Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно.

          - сообщил Шмыгаль.

          Напомним

          Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло автоматическую отставку всего Кабмина.

          УНН также передавал, что бывший премьер-министр Денис Шмыгаль назначен министром обороны, а Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Минобороны объединят с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности для увеличения производства украинского оружия.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          политика
          Укроборонпром
          Министерство обороны Украины
          Верховная Рада
          Украина
          Денис Шмыгаль
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