Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ
Киев • УНН
Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание, обозначив ключевые задачи. Среди них – наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов и усиление взаимодействия с международными партнерами.
Новоназначенный министр обороны объявил о четких задачах для каждого профиля деятельности министерства. В частности, в вопросах украинского производства и обеспечения воинов, а также взаимодействия с международными партнерами.
Передает УНН со ссылкой на страницу Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Детали
Новый глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль отчитался о первом совещании и вопросах, которые были подняты во время обсуждения. Речь идет о следующем:
Обсудили ключевые задачи и вызовы, заявил Шмыгаль.
А именно:
- наращивание украинского производства;
- качественное обеспечение воинов;
- дебюрократизация и цифровизация процессов;
- усиление взаимодействия с международными партнерами.
Новый министр заверил, что во время обсуждения "детально прошлись по каждому направлению".
Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно.
Напомним
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло автоматическую отставку всего Кабмина.
УНН также передавал, что бывший премьер-министр Денис Шмыгаль назначен министром обороны, а Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Минобороны объединят с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности для увеличения производства украинского оружия.