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САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
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Financial Times
Вашингтон пост

Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти контракти на дрони для ЗСУ

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля та доручив терміново укласти контракти на дрони, зокрема перехоплювачі. Також обговорили забезпечення дипстрайків та частоту ударів.

Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти контракти на дрони для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля, а також доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони України, передає УНН.

Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, також обговорив із Шмигалем "забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання".

Вдячний усім залученим підрозділам за влучність 

- резюмував Глава держави.

Ключові питання на першій нараді: глава Міноборони Шмигаль нагадав про якісне забезпечення воїнів ЗСУ18.07.25, 11:38 • 5324 перегляди

Нагадаємо

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром оборони України. Це відбулося після його відставки з посади прем'єр-міністра, що спричинило автоматичну відставку всього Кабміну.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
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