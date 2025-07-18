Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти контракти на дрони для ЗСУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля та доручив терміново укласти контракти на дрони, зокрема перехоплювачі. Також обговорили забезпечення дипстрайків та частоту ударів.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля, а також доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони України, передає УНН.
Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України
За словами Глави держави, також обговорив із Шмигалем "забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання".
Вдячний усім залученим підрозділам за влучність
Ключові питання на першій нараді: глава Міноборони Шмигаль нагадав про якісне забезпечення воїнів ЗСУ18.07.25, 11:38 • 5324 перегляди
Нагадаємо
Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром оборони України. Це відбулося після його відставки з посади прем'єр-міністра, що спричинило автоматичну відставку всього Кабміну.