Зеленский поручил Шмыгалю срочно заключить контракты на дроны для ВСУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля и поручил срочно заключить контракты на дроны, в частности перехватчики. Также обсудили обеспечение дипстрайков и частоту ударов.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля, а также поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины, передает УНН.
Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Уже фактически идет аудит договоренностей, требующих ускоренного контрактования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины
По словам Главы государства, также обсудил со Шмыгалем "обеспечение дипстрайков – частоту наших ударов, приоритетные задачи".
Благодарен всем задействованным подразделениям за меткость
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Напомним
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло за собой автоматическую отставку всего Кабмина.