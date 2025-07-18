Зеленский поручил Шмыгалю срочно заключить контракты на дроны для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля, а также поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны Украины, передает УНН.

Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Уже фактически идет аудит договоренностей, требующих ускоренного контрактования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины - сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, также обсудил со Шмыгалем "обеспечение дипстрайков – частоту наших ударов, приоритетные задачи".

Благодарен всем задействованным подразделениям за меткость - резюмировал Глава государства.

Ключевые вопросы на первом совещании: глава Минобороны Шмыгаль напомнил о качественном обеспечении воинов ВСУ

Напомним

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Это произошло после его отставки с должности премьер-министра, что повлекло за собой автоматическую отставку всего Кабмина.