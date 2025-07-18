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Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим: обговорили ситуацію на фронті та нові постачання зброї для ЗСУ

Київ • УНН

 • 3180 перегляди

Денис Шмигаль провів першу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Обговорювалися ситуація на фронті, оборонна самостійність та нові поставки озброєння для ЗСУ.

Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим: обговорили ситуацію на фронті та нові постачання зброї для ЗСУ

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу нараду із головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності нашої держави та потреби українських військових.

Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії

- йдеться у повідомленні.

Очільник Міноборони додав, що у відомстві працюватимуть над виконанням поставлених завдань задля посилення української обороноздатності.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Денис Шмигаль готує конкретну програму роботи Міністерства та ключові пріоритети. Вони будуть реалізовані короткостроково та середньостроково.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Гнатов Андрій Вікторович
Олександр Сирський
Україна
Денис Шмигаль
Tesla
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