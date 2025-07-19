В уряді обговорили нову стратегію розвитку оборонних інновацій: у фокусі - масштабування "антишахедних" рішень

Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив з першим віцепрем'єр-міністром - головою Мінцифри Михайло Федоровим масштабування "антишахедних" рішень та дерегуляцію передачі й списання дронів, про що Шмигаль повідомив у суботу у Telegram, пише УНН.

Провів зустріч із першим віцепрем’єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Обговорили ключові напрями взаємодії в розвитку оборонних технологій та інновацій. У центрі уваги - масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "шахедів" щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив Президент - написав Шмигаль.

З його слів, говорили також про "виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті". "Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії", - додав Шмигаль.

Обговорили нову стратегію розвитку оборонних інновацій - зазначив Федоров, коментуючи зустріч і вказавши на основні спільні треки роботи:

масштабування рішень, які необхідні для фронту. Дрони-перехоплювачі, deep strike та інші геймченджери для поля бою;

розвиток системи Армія дронів.Бонус. Гейміфікація стала геймченджером у війні, надала прозорість та створила конкуренцію;

ефективне тестування технологій на полі бою. Скорочуємо час доставки інновацій на фронт та отримання фідбеку від військових;

вирішення проблеми зі списання дронів. Військові повинні отримувати засоби для знищення ворога без зайвої бюрократії;

математика війни. Ефективні рішення на основі якісних даних.

"Масштабуємо рішення, які довели свою ефективність у бою, та створимо нові продукти, що допоможуть зупинити ворога. Посилення інновацій в обороні - ключове завдання від Президента", - написав Федоров у Telegram.

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