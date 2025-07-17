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Зеленский поручил, чтобы за полгода не менее 50% оружия в ВСУ было произведено в Украине

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Президент Зеленский заявил, что около 40% оружия ВСУ произведено в Украине, и этот показатель должен вырасти до 50% за полгода. Новое правительство проведет аудит оборонных договоренностей с партнерами.

Зеленский поручил, чтобы за полгода не менее 50% оружия в ВСУ было произведено в Украине

Около 40% оружия, имеющегося у Вооруженных сил Украины, произведено в нашем государстве. За полгода этот показатель должен вырасти до 50%, пишет УНН со ссылкой на выступление Президента в Верховной Раде.

Детали

"Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%", - сообщил Зеленский.

Глава государства также добавил, что новое правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей с партнерами, чтобы они были выполнены в интересах Украины.

"Обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на 100% в интересах Украины", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что для новых соглашений с Соединенными Штатами необходимо сформировать новую стратегию отношений между двумя

"Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами Америки, что усилит позиции Украины, и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал украинские дроны "невероятными инновациями" после посещения оборонных баз. Он подчеркнул, что скорость инноваций и способность к переработке украинских дронов впечатляют.

Госдеп США отказался раскрыть страны НАТО, которые согласились оплатить американское оружие для Украины. Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что не будет обсуждать детали договоренностей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
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Владимир Зеленский
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