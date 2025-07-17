Зеленский поручил, чтобы за полгода не менее 50% оружия в ВСУ было произведено в Украине

Около 40% оружия, имеющегося у Вооруженных сил Украины, произведено в нашем государстве. За полгода этот показатель должен вырасти до 50%, пишет УНН со ссылкой на выступление Президента в Верховной Раде.

Детали

"Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%", - сообщил Зеленский.

Глава государства также добавил, что новое правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей с партнерами, чтобы они были выполнены в интересах Украины.

"Обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на 100% в интересах Украины", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что для новых соглашений с Соединенными Штатами необходимо сформировать новую стратегию отношений между двумя

"Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами Америки, что усилит позиции Украины, и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал украинские дроны "невероятными инновациями" после посещения оборонных баз. Он подчеркнул, что скорость инноваций и способность к переработке украинских дронов впечатляют.

Госдеп США отказался раскрыть страны НАТО, которые согласились оплатить американское оружие для Украины. Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что не будет обсуждать детали договоренностей.