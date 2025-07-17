"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями". Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Келлога у соціальній мережі Х (Twitter).

Екскурсія деякими оборонними базами України... Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів - написав він у соцмережі Х в ніч на четвер, 17 липня.

За словами Кіта Келлога, у цю нову епоху/тип війни вони лідирують.

"Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", - підкреслив Келлог.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про зацікавленість США у закупівлі українських дронів. Україна, своєю чергою, прагне придбати американське озброєння, включаючи системи Patriot, для створення "повітряного щита".

Келлог відвідав полігон НГУ, де високо оцінив підготовку українських гвардійців