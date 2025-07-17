"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями" після відвідування оборонних баз. Він підкреслив, що швидкість інновацій та здатність до переробки українських дронів вражають.
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Кіт Келлог назвав українські дрони "неймовірними інноваціями". Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Келлога у соціальній мережі Х (Twitter).
Екскурсія деякими оборонними базами України... Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів
За словами Кіта Келлога, у цю нову епоху/тип війни вони лідирують.
"Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", - підкреслив Келлог.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про зацікавленість США у закупівлі українських дронів. Україна, своєю чергою, прагне придбати американське озброєння, включаючи системи Patriot, для створення "повітряного щита".
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