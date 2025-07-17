«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 18:08 • 13814 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:34 • 35914 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
16 июля, 17:16 • 35802 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 44140 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 116148 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 58705 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 73167 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 88946 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 90995 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 95794 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.6м/с
88%
745мм
Популярные новости
В УЗ показали, как сейчас выглядит вокзал в Покровске16 июля, 16:43 • 12974 просмотра
Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: пострадали еще 11 человек16 июля, 17:07 • 13758 просмотра
В Доброполье число погибших в результате российского удара по торговому центру возросло до 2, ранены 22 человека - ОВА16 июля, 18:05 • 15613 просмотра
Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо21:14 • 9868 просмотра
Трамп — терпеливый человек, но есть нюанс: Госдеп США о 50-дневном сроке для России21:28 • 5752 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 116153 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 98690 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 250994 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 167195 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 168228 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Словакия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 114186 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 139486 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 84096 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 99143 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 125343 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Facebook
BM-30 Smerch
The Economist
Truth Social

«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал украинские дроны «невероятными инновациями» после посещения оборонных баз. Он подчеркнул, что скорость инноваций и способность к переработке украинских дронов впечатляют.

«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кит Келлог назвал украинские дроны "невероятными инновациями". Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Келлога в социальной сети Х (Twitter).

Экскурсия по некоторым оборонным базам Украины... Я своими глазами видел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов

- написал он в соцсети Х в ночь на четверг, 17 июля.

По словам Кита Келлога, в эту новую эпоху/тип войны они лидируют.

"Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", - подчеркнул Келлог.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о заинтересованности США в закупке украинских дронов. Украина, в свою очередь, стремится приобрести американское вооружение, включая системы Patriot, для создания "воздушного щита".

Келлог посетил полигон НГУ, где высоко оценил подготовку украинских гвардейцев16.07.25, 19:54 • 2946 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Технологии
Кит Келлог
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9