«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кит Келлог назвал украинские дроны "невероятными инновациями". Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Келлога в социальной сети Х (Twitter).

Экскурсия по некоторым оборонным базам Украины... Я своими глазами видел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов - написал он в соцсети Х в ночь на четверг, 17 июля.

По словам Кита Келлога, в эту новую эпоху/тип войны они лидируют.

"Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", - подчеркнул Келлог.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о заинтересованности США в закупке украинских дронов. Украина, в свою очередь, стремится приобрести американское вооружение, включая системы Patriot, для создания "воздушного щита".

Келлог посетил полигон НГУ, где высоко оценил подготовку украинских гвардейцев