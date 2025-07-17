«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал украинские дроны «невероятными инновациями» после посещения оборонных баз. Он подчеркнул, что скорость инноваций и способность к переработке украинских дронов впечатляют.
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кит Келлог назвал украинские дроны "невероятными инновациями". Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Келлога в социальной сети Х (Twitter).
Экскурсия по некоторым оборонным базам Украины... Я своими глазами видел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов
По словам Кита Келлога, в эту новую эпоху/тип войны они лидируют.
"Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", - подчеркнул Келлог.
Напомним
Президент Зеленский сообщил о заинтересованности США в закупке украинских дронов. Украина, в свою очередь, стремится приобрести американское вооружение, включая системы Patriot, для создания "воздушного щита".
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