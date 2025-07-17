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"Обопільна вигода": США хочуть купувати українські дрони - Зеленський

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Президент Зеленський повідомив про зацікавленість США у закупівлі українських дронів. Україна, своєю чергою, прагне придбати американське озброєння, включаючи системи Patriot, для створення "повітряного щита".

"Обопільна вигода": США хочуть купувати українські дрони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у закупівлі дронів українського виробництва. Водночас Київ прагне придбати іншу зброю в американських виробників. Про це він заявив 16 липня під час інтерв'ю телеканалу Newsmax.

Деталі

За словами Володимира Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він сказав, що Україна хоче закупити у Сполучених Штатів озброєння, щоб створити "повітряний щит". Це включає не лише системи Patriot, а й інші технології для захисту українського неба. 

Український лідер зауважив, що це взаємовигідне співробітництво, адже американці виявили інтерес до українських дронів.

Ми багато чого виробляємо самостійно. Ми багато чого робимо для захисту нашого неба і наших людей. Існує багато дронів, які є тільки у нас. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що хочу купити дещо у вас, те, що є тільки у вас. І він сказав, що Америка хоче купити дрони, вироблені Україною. Я думаю, це обопільна вигода

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна розробила план "Б" на випадок припинення постачання зброї від США, нарощуючи власне виробництво та спільні підприємства. Країна працює над захистом повітряного простору та розробляє нові технологічні рішення для боротьби з різними загрозами.

АТ "Українська оборонна промисловість" та американська D&M Holding Company підписали угоду про створення спільного підприємства у США. Воно вироблятиме спеціальні хімічні речовини для боєприпасів, що використовуються Силами оборони України.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаТехнології
Укроборонпром
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Tesla
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