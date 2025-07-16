Байден не зміг зупинити цю війну, але я впевнений, що Трамп зможе - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Джо Байден не зміг зупинити війну росії проти України, але є впевненість, що його наступник Дональд Трамп зможе. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Newsmax, повідомляє УНН.

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Я не хочу нікого критикувати. Я вдячний за усе, що Америка зробила для нас під час цієї війни. Байден не зміг покласти край цій війні, але я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити - заявив Зеленський.

Президент також висловив переконання, що "Трамп розуміє, що путін йому бреше" та наголосив, що"дуже важливо, щоб Трамп сам це побачив".

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Президент Зеленський заявив, що демонстрація сили змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів, можливо, без її застосування. Він наголосив, що росіяни розуміють лише силу, тому Україні потрібні сильні санкції та зброя.