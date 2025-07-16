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Байден не смог остановить эту войну, но я уверен, что Трамп сможет - Зеленский

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден не смог остановить войну россии против Украины, но выразил уверенность, что его преемник Дональд Трамп сможет это сделать. Зеленский также считает, что Трамп понимает ложь путина и что демонстрация силы заставит россию к переговорам.

Байден не смог остановить эту войну, но я уверен, что Трамп сможет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден не смог остановить войну россии против Украины, но есть уверенность, что его преемник Дональд Трамп сможет. Об этом Зеленский сказал в интервью Newsmax, сообщает УНН.

Подробности

Я не хочу никого критиковать. Я благодарен за все, что Америка сделала для нас во время этой войны. Байден не смог положить конец этой войне, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать

- заявил Зеленский.

Президент также выразил убеждение, что "Трамп понимает, что путин ему лжет" и подчеркнул, что "очень важно, чтобы Трамп сам это увидел".

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что демонстрация силы заставит российского диктатора сесть за стол переговоров, возможно, без ее применения. Он подчеркнул, что россияне понимают только силу, поэтому Украине нужны сильные санкции и оружие.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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