Байден не смог остановить эту войну, но я уверен, что Трамп сможет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден не смог остановить войну россии против Украины, но есть уверенность, что его преемник Дональд Трамп сможет. Об этом Зеленский сказал в интервью Newsmax, сообщает УНН.

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Я не хочу никого критиковать. Я благодарен за все, что Америка сделала для нас во время этой войны. Байден не смог положить конец этой войне, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать - заявил Зеленский.

Президент также выразил убеждение, что "Трамп понимает, что путин ему лжет" и подчеркнул, что "очень важно, чтобы Трамп сам это увидел".

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Президент Зеленский заявил, что демонстрация силы заставит российского диктатора сесть за стол переговоров, возможно, без ее применения. Он подчеркнул, что россияне понимают только силу, поэтому Украине нужны сильные санкции и оружие.