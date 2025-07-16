Демонстрація сили змусить путіна сісти за стіл переговорів - Зеленський

Демонстрація сили змусить російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів. Можливо цю силу навіть не доведеться застосовувати, заявив Зеленський в інтерв’ю Newsmax, повідомляє УНН.

Деталі

Я пам’ятаю, що у нас був потужний пакет стримування до того, як президент Трамп зайняв свою посаду. Я хотів би, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними - пояснив Президент.

Зеленський додав, що демонстрація сили змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. При цьому цю силу можливо не доведеться застосовувати.

Демонстрація сили змусить путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться використовувати цю силу, але якщо росія знає про її існування, це вже вагомий аргумент для припинення війни - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що України хоче миру, але росіяни розуміють лише силу, тому необхідні сильні санкції та зброя.

Президент Трамп і вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру та припинення війни, але росіяни розуміють лише силу. Отже, лише сильні санкції та лише сильну зброю. Ми готові до дій, до демонстрації сили - додав Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо допомоги Україні, запропонувавши продати п'ять систем Patriot замість двох. Ця зміна позиції стала результатом зусиль лідерів ЄС та НАТО, включаючи президента Фінляндії та генсека НАТО.