Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров - Зеленский

Демонстрация силы заставит российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров. Возможно, эту силу даже не придется применять, заявил Зеленский в интервью Newsmax, сообщает УНН.

Детали

Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп занял свой пост. Я хотел бы, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными - пояснил Президент.

Зеленский добавил, что демонстрация силы заставит российского диктатора сесть за стол переговоров. При этом эту силу, возможно, не придется применять.

Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется использовать эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент для прекращения войны - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина хочет мира, но россияне понимают только силу, поэтому необходимы сильные санкции и оружие.

Президент Трамп и вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и прекращения войны, но россияне понимают только силу. Следовательно, только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп согласился на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о помощи Украине, предложив продать пять систем Patriot вместо двух. Это изменение позиции стало результатом усилий лидеров ЕС и НАТО, включая президента Финляндии и генсека НАТО.