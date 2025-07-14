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Україна та США створюють спільне підприємство з виробництва спеціальної хімії для потреб оборони

Київ • УНН

 • 678 перегляди

АТ "Українська оборонна промисловість" та американська D&M Holding Company підписали угоду про створення спільного підприємства у США. Воно вироблятиме спеціальні хімічні речовини для боєприпасів, що використовуються Силами оборони України.

Україна та США створюють спільне підприємство з виробництва спеціальної хімії для потреб оборони

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром") та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору. Про це інформує "Укроборонпром", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підприємство буде розташоване у Сполучених Штатах Америки та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.

Це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь

- йдеться у дописі.

Документ підписали Генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс у присутності Спеціального посланника США в Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, Радника Президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, Голови Наглядової ради Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Давіда Ломджарії.

Ми щиро вдячні Сполученим Штатам Америки за цю підтримку та нові можливості. Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби. Не менш важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території

- наголосив Генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк.

За його словами, цей проєкт закладає основу для посилення виробничої незалежності і забезпечує більш високий рівень оперативної готовності наших сил оборони.

Нагадаємо

Україна масштабує виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів. Укладено угоди з американською компанією про виробництво дронів та з Данією про спільне виробництво зброї за кордоном.

Україна розробила план "Б" на випадок припинення постачання зброї від США, нарощуючи власне виробництво та спільні підприємства. Країна працює над захистом повітряного простору та розробляє нові технологічні рішення для боротьби з різними загрозами.

Україна домовляється з Францією та Іспанією про спільне виробництво дронів та систем ППО - Умєров05.06.25, 19:40 • 3308 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаТехнології
Укроборонпром
НАТО
Камишін Олександр Миколайович
Сполучені Штати Америки
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