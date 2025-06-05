Україна домовляється з Францією та Іспанією про спільне виробництво дронів та систем ППО - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. Обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам — ми маємо бойовий досвід, Франція - потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство. Дякую міністру Лекорню за стратегічне бачення та постійну підтримку Збройних сил України

Очільники оборонних відомств двох країн також розглянули спільне виробництво ППО та іншого озброєння - як в Україні, так і у Франції.

Україна розширює виробництво зброї з країнами "Рамштайну" для власних потреб - Умєров

У Брюсселі Умєров також провів конструктивну зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

Обговорили промислову співпрацю, зокрема, спільні проєкти у сфері безпілотників.

Це win-win: партнери зміцнюють власну промислову базу, а Україна - отримує більше сучасних рішень для захисту. Подякував пані Роблес за підтримку України й готовність рухатись далі - від слів до конкретних спільних дій