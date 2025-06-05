Україна домовляється з Францією та Іспанією про спільне виробництво дронів та систем ППО - Умєров
Київ • УНН
Міністри оборони України та Франції обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів та ППО для ЗСУ. Крім того, Умєров обговорив спільні проєкти у галузі оборони з міністеркою оборони Іспанії.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. Обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам — ми маємо бойовий досвід, Франція - потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство. Дякую міністру Лекорню за стратегічне бачення та постійну підтримку Збройних сил України
Очільники оборонних відомств двох країн також розглянули спільне виробництво ППО та іншого озброєння - як в Україні, так і у Франції.
Україна розширює виробництво зброї з країнами "Рамштайну" для власних потреб - Умєров04.06.25, 22:05 • 3524 перегляди
У Брюсселі Умєров також провів конструктивну зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.
Обговорили промислову співпрацю, зокрема, спільні проєкти у сфері безпілотників.
Це win-win: партнери зміцнюють власну промислову базу, а Україна - отримує більше сучасних рішень для захисту. Подякував пані Роблес за підтримку України й готовність рухатись далі - від слів до конкретних спільних дій
Нагадаємо
Раніше Умєров розповів, що Норвегія виділить Україні 7 млрд доларів у 2025 році на спільні проєкти. Міністр оборони України обговорив з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком використання цих коштів, а також розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем.