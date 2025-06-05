Норвегія виділить Україні 7 млрд доларів у 2025 році на спільні проекти: Умєров озвучив деталі
Київ • УНН
Рустем Умєров обговорив з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком використання цих коштів, а також розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем.
Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО та низці двосторонніх зустрічей із союзниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Умєров провів розмову зі своїм норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком. Він зазначив, що Норвегія — серед лідерів за обсягом допомоги Україні: у 2025 році вона виділить 7 млрд доларів.
Міністри обговорили, як найефективніше використати ці ресурси. Серед пріоритетів — розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем. Йдеться про:
- Закупівлю українських БПЛА;
- Фінансування виробництва вітчизняних зразків;
- Спільну роботу за “данською моделлю” або в інших
форматах.
Також Умєров представив українські технологічні рішення, які вже працюють на полі бою.
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Раніше УНН повідомляє, що до Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися ще п’ять країн. Це Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.