Норвегія виділить Україні 7 млрд доларів у 2025 році на спільні проекти: Умєров озвучив деталі

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час
Ексклюзив
14:42 • 268 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
14:25 • 2748 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
12:51 • 14768 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
11:49 • 26972 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

11:02 • 32920 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 73239 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 55216 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 46538 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 66582 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 96020 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5м/с
41%
751мм
Популярнi новини

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня

5 червня, 04:47 • 17081 перегляди

У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

5 червня, 05:00 • 23061 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

08:57 • 43518 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 52026 перегляди

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

13:20 • 15920 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 91533 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 104159 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 164315 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 204776 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 316915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Джо Байден

Ліндсі Грем

Володимир Зеленський

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Білий дім

Польща

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 52535 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 52070 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 98018 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 316892 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 166623 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Ґардіан

МіГ-29 Мікояна

Т-72

Файненшл таймс

Норвегія виділить Україні 7 млрд доларів у 2025 році на спільні проекти: Умєров озвучив деталі

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Рустем Умєров обговорив з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком використання цих коштів, а також розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем.

Норвегія виділить Україні 7 млрд доларів у 2025 році на спільні проекти: Умєров озвучив деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО та низці двосторонніх зустрічей із союзниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Умєров провів розмову зі своїм норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком. Він зазначив, що Норвегія — серед лідерів за обсягом допомоги Україні: у 2025 році вона виділить 7 млрд доларів.

Міністри обговорили, як найефективніше використати ці ресурси. Серед пріоритетів — розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем. Йдеться про:

  • Закупівлю українських БПЛА;
    • Фінансування виробництва вітчизняних зразків;
      • Спільну роботу за “данською моделлю” або в інших форматах.

        Також Умєров представив українські технологічні рішення, які вже працюють на полі бою.

        Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами — і Норвегія тут може відіграти важливу роль

        – заявив Рустем Умєров.

        Нагадаємо

        Раніше УНН повідомляє, що до Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися ще п’ять країн. Це Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
        Умєров Рустем Енверович
        Міністерство оборони України
        НАТО
        Швеція
        Бельгія
        Норвегія
        Італія
        Туреччина
        Естонія
        Україна
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9