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Financial Times

Норвегия выделит Украине 7 млрд долларов в 2025 году на совместные проекты: Умеров озвучил детали

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Рустем Умеров обсудил с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком использование этих средств, а также развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем.

Норвегия выделит Украине 7 млрд долларов в 2025 году на совместные проекты: Умеров озвучил детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании Совета Украина – НАТО и ряде двусторонних встреч с союзниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Умеров провел разговор со своим норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком. Он отметил, что Норвегия — среди лидеров по объему помощи Украине: в 2025 году она выделит 7 млрд долларов.

Министры обсудили, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Среди приоритетов — развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем. Речь идет о:

  • Закупке украинских БПЛА;
    • Финансировании производства отечественных образцов;
      • Совместной работе по “датской модели” или в других форматах.

        Также Умеров представил украинские технологические решения, которые уже работают на поле боя.

        Имеем потенциал масштабировать их вместе с партнерами — и Норвегия здесь может сыграть важную роль

        – заявил Рустем Умеров.

        Напомним

        Ранее УНН сообщает, что к Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) официально присоединились еще пять стран. Это Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
        Рустем Умєров
        Министерство обороны Украины
        НАТО
        Швеция
        Бельгия
        Норвегия
        Италия
        Турция
        Эстония
        Украина
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