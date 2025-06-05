Норвегия выделит Украине 7 млрд долларов в 2025 году на совместные проекты: Умеров озвучил детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании Совета Украина – НАТО и ряде двусторонних встреч с союзниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Умеров провел разговор со своим норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком. Он отметил, что Норвегия — среди лидеров по объему помощи Украине: в 2025 году она выделит 7 млрд долларов.

Министры обсудили, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Среди приоритетов — развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем. Речь идет о:

Закупке украинских БПЛА;

Финансировании производства отечественных образцов;

Совместной работе по “датской модели” или в других форматах.

Также Умеров представил украинские технологические решения, которые уже работают на поле боя.

Имеем потенциал масштабировать их вместе с партнерами — и Норвегия здесь может сыграть важную роль – заявил Рустем Умеров.

Напомним

Ранее УНН сообщает, что к Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) официально присоединились еще пять стран. Это Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.