Норвегия выделит Украине 7 млрд долларов в 2025 году на совместные проекты: Умеров озвучил детали
Киев • УНН
Рустем Умеров обсудил с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком использование этих средств, а также развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем.
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании Совета Украина – НАТО и ряде двусторонних встреч с союзниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Умеров провел разговор со своим норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком. Он отметил, что Норвегия — среди лидеров по объему помощи Украине: в 2025 году она выделит 7 млрд долларов.
Министры обсудили, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Среди приоритетов — развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем. Речь идет о:
- Закупке украинских БПЛА;
- Финансировании производства отечественных образцов;
- Совместной работе по “датской модели” или в других
форматах.
Также Умеров представил украинские технологические решения, которые уже работают на поле боя.
Имеем потенциал масштабировать их вместе с партнерами — и Норвегия здесь может сыграть важную роль
Напомним
Ранее УНН сообщает, что к Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) официально присоединились еще пять стран. Это Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.