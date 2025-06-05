До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України
Київ • УНН
Ще п’ять країн офіційно приєдналися до Коаліції радіоелектронної боротьби, ініційованої Україною та Німеччиною. Німеччина створила фінансовий механізм для закупівель обладнання РЕБ.
До Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
Ще один важливий результат засідання Контактної групи з питань оборони України — розширення Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ). До ініціативи офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до Листа про наміри
Він нагадав, що Коаліцію РЕБ було утворено у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.
Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе — для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги
Міністр наголосив, що радіоелектронна боротьба — одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок.
Очікуємо, що до коаліції приєднаються ще й нові партнери. Вдячний Німеччині за лідерство, системність і темп. Сильна коаліція — це сильна Україна та Європа
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