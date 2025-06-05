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Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом
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08:39 • 12040 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

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До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

Київ • УНН

 • 8878 перегляди

Ще п’ять країн офіційно приєдналися до Коаліції радіоелектронної боротьби, ініційованої Україною та Німеччиною. Німеччина створила фінансовий механізм для закупівель обладнання РЕБ.

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

До Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Ще один важливий результат засідання Контактної групи з питань оборони України — розширення Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ). До ініціативи офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до Листа про наміри

 - написав Умєров у Facebook.

Він нагадав, що Коаліцію РЕБ було утворено у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.

Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе — для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги

- зазначив Умєров.

Міністр наголосив, що радіоелектронна боротьба — одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок.

Очікуємо, що до коаліції приєднаються ще й нові партнери. Вдячний Німеччині за лідерство, системність і темп. Сильна коаліція — це сильна Україна та Європа

- додав міністр. 

У Міноборони розповіли, яку допомогу отримає Україна після 28-го засідання у форматі "Рамштайн"04.06.25, 20:53 • 9140 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаТехнології
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Швеція
Бельгія
Італія
Німеччина
Туреччина
Естонія
Україна
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