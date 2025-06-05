До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

До Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Ще один важливий результат засідання Контактної групи з питань оборони України — розширення Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ). До ініціативи офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до Листа про наміри

Він нагадав, що Коаліцію РЕБ було утворено у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.

Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе — для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги

Міністр наголосив, що радіоелектронна боротьба — одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок.

Очікуємо, що до коаліції приєднаються ще й нові партнери. Вдячний Німеччині за лідерство, системність і темп. Сильна коаліція — це сильна Україна та Європа