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К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

Киев • УНН

 • 4072 просмотра

Еще пять стран официально присоединились к Коалиции радиоэлектронной борьбы, инициированной Украиной и Германией. Германия создала финансовый механизм для закупок оборудования РЭБ.

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

К Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) официально присоединились еще пять стран — Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Еще один важный результат заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины — расширение Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К инициативе официально присоединились еще пять стран — Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония, подписав соответствующее дополнение к Письму о намерениях

 - написал Умеров в Facebook.

Он напомнил, что Коалиция РЭБ была образована в апреле этого года по инициативе Украины, Германии и еще восьми государств-партнеров.

Германия как лидер коалиции уже создала финансовый механизм для закупок оборудования и услуг в сфере РЭБ. Все — для их оперативной передачи Вооруженным силам Украины в качестве международной военной помощи

- отметил Умеров.

Министр подчеркнул, что радиоэлектронная борьба — одна из ключевых способностей современной войны, которая позволяет уничтожать, глушить и опережать врага на шаг.

Ожидаем, что к коалиции присоединятся еще и новые партнеры. Благодарен Германии за лидерство, системность и темп. Сильная коалиция — это сильная Украина и Европа

- добавил министр. 

В Минобороны рассказали, какую помощь получит Украина после 28-го заседания в формате "Рамштайн"04.06.25, 20:53 • 9050 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаТехнологии
Рустем Умєров
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Швеция
Бельгия
Италия
Германия
Турция
Эстония
Украина
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