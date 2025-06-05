К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

К Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) официально присоединились еще пять стран — Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Еще один важный результат заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины — расширение Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К инициативе официально присоединились еще пять стран — Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония, подписав соответствующее дополнение к Письму о намерениях

Он напомнил, что Коалиция РЭБ была образована в апреле этого года по инициативе Украины, Германии и еще восьми государств-партнеров.

Германия как лидер коалиции уже создала финансовый механизм для закупок оборудования и услуг в сфере РЭБ. Все — для их оперативной передачи Вооруженным силам Украины в качестве международной военной помощи