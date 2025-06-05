К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины
Киев • УНН
Еще пять стран официально присоединились к Коалиции радиоэлектронной борьбы, инициированной Украиной и Германией. Германия создала финансовый механизм для закупок оборудования РЭБ.
К Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) официально присоединились еще пять стран — Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
Еще один важный результат заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины — расширение Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К инициативе официально присоединились еще пять стран — Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония, подписав соответствующее дополнение к Письму о намерениях
Он напомнил, что Коалиция РЭБ была образована в апреле этого года по инициативе Украины, Германии и еще восьми государств-партнеров.
Германия как лидер коалиции уже создала финансовый механизм для закупок оборудования и услуг в сфере РЭБ. Все — для их оперативной передачи Вооруженным силам Украины в качестве международной военной помощи
Министр подчеркнул, что радиоэлектронная борьба — одна из ключевых способностей современной войны, которая позволяет уничтожать, глушить и опережать врага на шаг.
Ожидаем, что к коалиции присоединятся еще и новые партнеры. Благодарен Германии за лидерство, системность и темп. Сильная коалиция — это сильная Украина и Европа
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