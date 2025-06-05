Украина договаривается с Францией и Испанией о совместном производстве дронов и систем ПВО - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Обсудили участие французских компаний в производстве дронов для ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Украина готова предоставить эту возможность лучшим производителям - у нас есть боевой опыт, Франция - мощную индустрию. Это взаимовыгодное партнерство. Спасибо министру Лекорню за стратегическое видение и постоянную поддержку Вооруженных сил Украины - отметил Умеров.

Главы оборонных ведомств двух стран также рассмотрели совместное производство ПВО и другого вооружения - как в Украине, так и во Франции.

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В Брюсселе Умеров также провел конструктивную встречу с министершей обороны Испании Маргаритой Роблес.

Обсудили промышленное сотрудничество, в частности, совместные проекты в сфере беспилотников.

Это win-win: партнеры укрепляют собственную промышленную базу, а Украина - получает больше современных решений для защиты. Поблагодарил госпожу Роблес за поддержку Украины и готовность двигаться дальше - от слов к конкретным совместным действиям - отметил глава Минобороны Украины.

Напомним

Ранее Умеров рассказал, что Норвегия выделит Украине 7 млрд долларов в 2025 году на совместные проекты. Министр обороны Украины обсудил с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком использование этих средств, а также развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем.