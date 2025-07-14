Украина и США создают совместное предприятие по производству специальной химии для нужд обороны

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (ранее – концерн "Укроборонпром") и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Об этом информирует "Укроборонпром", передает УНН.

Детали

Отмечается, что предприятие будет расположено в Соединенных Штатах Америки и будет производить продукцию, используемую в производстве боеприпасов для Сил обороны Украины.

Это принципиально важный шаг на пути к преодолению дефицита продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущает боеприпасная отрасль - говорится в сообщении.

Документ подписали Генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк и СЕО D&M Holding Company Даниэл Пауэрс в присутствии Специального посланника США в Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, Советника Президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, Председателя Наблюдательного совета Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Давида Ломджарии.

Мы искренне благодарны Соединенным Штатам Америки за эту поддержку и новые возможности. Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности. Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории - подчеркнул Генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк.

По его словам, этот проект закладывает основу для усиления производственной независимости и обеспечивает более высокий уровень оперативной готовности наших сил обороны.

Напомним

Украина масштабирует производство дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков. Заключены соглашения с американской компанией о производстве дронов и с Данией о совместном производстве оружия за рубежом.

Украина разработала план "Б" на случай прекращения поставок оружия от США, наращивая собственное производство и совместные предприятия. Страна работает над защитой воздушного пространства и разрабатывает новые технологические решения для борьбы с различными угрозами.

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