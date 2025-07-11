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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україна виробляє майже 50% всього, що потрібно для війни - Паліса

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

Україна розробила план "Б" на випадок припинення постачання зброї від США, нарощуючи власне виробництво та спільні підприємства. Країна працює над захистом повітряного простору та розробляє нові технологічні рішення для боротьби з різними загрозами.

Україна виробляє майже 50% всього, що потрібно для війни - Паліса

Україна має план "Б" на випадок припинення постачання зброї від США. Про це радник Офісу Президента України Павло Паліса розповів агентству Report, передає УНН.

Деталі

Зараз майже 50% всього, що потрібно Україні для війни, ми виробляємо всередині країни. Самі, спільно з країнами-партнерами, за рахунок спільного виробництва, спільних підприємств. І ми далі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов'язково здивує світ і не раз. Звичайно, ми працюємо над захистом повітряного простору, над комплексами різної дальності та різної специфіки роботи над різними цілями

 – сказав він.

За його словами, це все робиться для того, щоб гарантовано захистити нашу територію, наш повітряний простір від балістичних ракет, від крилатих ракет різного виду, а також від дронів типу "Шахед".

В української армії вже є багато технологічних рішень, які знаходяться на стадії завершення, і найближчим часом ми побачимо їх у роботі.

Є й рішення, які пройшли успішне бойове випробування, використовувалися для виконання реальних завдань в умовах хитрих задумів противника. Ми докладаємо значних зусиль для розробки власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для збиття балістичних ракет, а також над ефективним і дешевим способом знищення шахедів

- зазначив Паліса.

Нагадаємо

США відновили постачання окремих видів озброєння в Україну, включаючи 155-мм боєприпаси та високоточні керовані ракети GMLRS. Загальна військова допомога США Україні з лютого 2022 року перевищила 67 млрд доларів.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Шахед-136
Сполучені Штати Америки
Україна
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