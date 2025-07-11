Україна виробляє майже 50% всього, що потрібно для війни - Паліса

Україна має план "Б" на випадок припинення постачання зброї від США. Про це радник Офісу Президента України Павло Паліса розповів агентству Report, передає УНН.

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Зараз майже 50% всього, що потрібно Україні для війни, ми виробляємо всередині країни. Самі, спільно з країнами-партнерами, за рахунок спільного виробництва, спільних підприємств. І ми далі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов'язково здивує світ і не раз. Звичайно, ми працюємо над захистом повітряного простору, над комплексами різної дальності та різної специфіки роботи над різними цілями – сказав він.

За його словами, це все робиться для того, щоб гарантовано захистити нашу територію, наш повітряний простір від балістичних ракет, від крилатих ракет різного виду, а також від дронів типу "Шахед".

В української армії вже є багато технологічних рішень, які знаходяться на стадії завершення, і найближчим часом ми побачимо їх у роботі.

Є й рішення, які пройшли успішне бойове випробування, використовувалися для виконання реальних завдань в умовах хитрих задумів противника. Ми докладаємо значних зусиль для розробки власних зенітно-ракетних комплексів, працюємо над ефективним рішенням для збиття балістичних ракет, а також над ефективним і дешевим способом знищення шахедів - зазначив Паліса.

Нагадаємо

США відновили постачання окремих видів озброєння в Україну, включаючи 155-мм боєприпаси та високоточні керовані ракети GMLRS. Загальна військова допомога США Україні з лютого 2022 року перевищила 67 млрд доларів.