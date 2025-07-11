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Украина производит почти 50% всего, что нужно для войны - Палиса

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Украина разработала план "Б" на случай прекращения поставок оружия из США, наращивая собственное производство и совместные предприятия. Страна работает над защитой воздушного пространства и разрабатывает новые технологические решения для борьбы с различными угрозами.

Украина производит почти 50% всего, что нужно для войны - Палиса

У Украины есть план "Б" на случай прекращения поставок оружия из США. Об этом советник Офиса Президента Украины Павел Палиса рассказал агентству Report, передает УНН.

Детали

Сейчас почти 50% всего, что нужно Украине для войны, мы производим внутри страны. Сами, совместно со странами-партнерами, за счет совместного производства, совместных предприятий. И мы дальше готовы наращивать эти объемы. Я уверен, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир и не раз. Конечно, мы работаем над защитой воздушного пространства, над комплексами разной дальности и разной специфики работы над разными целями

– сказал он.

По его словам, это все делается для того, чтобы гарантированно защитить нашу территорию, наше воздушное пространство от баллистических ракет, от крылатых ракет разного вида, а также от дронов типа "Шахед".

В украинской армии уже есть много технологических решений, которые находятся на стадии завершения, и в ближайшее время мы увидим их в работе.

Есть и решения, которые прошли успешное боевое испытание, использовались для выполнения реальных задач в условиях хитрых замыслов противника. Мы прилагаем значительные усилия для разработки собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для сбития баллистических ракет, а также над эффективным и дешевым способом уничтожения шахедов

- отметил Палиса.

Напомним

США возобновили поставки отдельных видов вооружения в Украину, включая 155-мм боеприпасы и высокоточные управляемые ракеты GMLRS. Общая военная помощь США Украине с февраля 2022 года превысила 67 млрд долларов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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