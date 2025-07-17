"Взаимная выгода": США хотят покупать украинские дроны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о заинтересованности США в закупке украинских дронов. Украина, в свою очередь, стремится приобрести американское вооружение, включая системы Patriot, для создания "воздушного щита".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в закупке дронов украинского производства. В то же время Киев стремится приобрести другое оружие у американских производителей. Об этом он заявил 16 июля во время интервью телеканалу Newsmax.
Детали
По словам Владимира Зеленского, в разговоре с президентом Дональдом Трампом он сказал, что Украина хочет закупить у Соединенных Штатов вооружение, чтобы создать "воздушный щит". Это включает не только системы Patriot, но и другие технологии для защиты украинского неба.
Украинский лидер отметил, что это взаимовыгодное сотрудничество, ведь американцы проявили интерес к украинским дронам.
Мы многое производим самостоятельно. Мы многое делаем для защиты нашего неба и наших людей. Существует много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что хочу купить кое-что у вас, то, что есть только у вас. И он сказал, что Америка хочет купить дроны, произведенные Украиной. Я думаю, это обоюдная выгода
Напомним, Украина разработала план "Б" на случай прекращения поставок оружия от США, наращивая собственное производство и совместные предприятия. Страна работает над защитой воздушного пространства и разрабатывает новые технологические решения для борьбы с различными угрозами.
АО "Украинская оборонная промышленность" и американская D&M Holding Company подписали соглашение о создании совместного предприятия в США. Оно будет производить специальные химические вещества для боеприпасов, используемых Силами обороны Украины.
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