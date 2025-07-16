Келлог посетил полигон НГУ, где высоко оценил подготовку украинских гвардейцев

Специальный представитель Президента Соединенных Штатов Кит Келлог посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии Украины. В частности, американская делегация ознакомилась с оснащением украинских гвардейцев и их боевой подготовкой, пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Вместе с Командующим НГУ Александром Пивненко американская делегация ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя. Делегации представили тренировки экипажей танков и боевых машин, работу на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что генерал Келлог отметил мужество украинских бойцов и высокое качество подготовки. Он также подчеркнул, что опыт Украины ценен для армий других стран.

Мы благодарны США за постоянную помощь, которая позволяет нашим подразделениям эффективно защищать страну. Украина защищает свою независимость и свободу. Вместе с партнерами мы продолжаем развивать наши оборонные возможности - отметил Командующий НГУ Александр Пивненко.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог посетил мемориал погибшим украинским детям в Киеве. Он подчеркнул необходимость прекращения убийств мирных жителей, особенно детей.

Президент Зеленский заявил, что отсутствие обстрелов во время визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога свидетельствует о страхе кремля перед американским президентом. Келлог прибыл в Украину 14 июля 2025 года для обсуждения вопросов обороны и безопасности.