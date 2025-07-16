Келлог вшанував загиблих під час війни українських дітей

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває з візитом у Києві, відвідав меморіал, присвячений загиблим під час війни росії проти України дітям. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Цього ранку я відвідав меморіал, присвячений вшануванню жертв війни серед українських дітей. Шану та повагу до їхньої смерті віддають не покладанням квітів, а м’якими іграшками. Вбивства мирних жителів, особливо дітей, мають припинитися. Президент США чітко заявив: вбивства мають припинитися - зазначив спецпредставник.

Доповнення

У понеділок, 14 липня 2025 року спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей.

Президент Зеленський заявив, що відсутність обстрілів під час візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога свідчить про страх кремля перед американським президентом.