Келлог почтил память погибших во время войны украинских детей

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве, посетил мемориал, посвященный погибшим во время войны россии против Украины детям. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Этим утром я посетил мемориал, посвященный чествованию жертв войны среди украинских детей. Почет и уважение к их смерти отдают не возложением цветов, а мягкими игрушками. Убийства мирных жителей, особенно детей, должны прекратиться. Президент США четко заявил: убийства должны прекратиться - отметил спецпредставитель.

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В понедельник, 14 июля 2025 года спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения обороны, безопасности, оружия, санкций и защиты людей.

Президент Зеленский заявил, что отсутствие обстрелов во время визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога свидетельствует о страхе Кремля перед американским президентом.