$41.780.04
48.840.13
ukenru
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
06:59 • 3810 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
06:07 • 11764 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
06:03 • 15208 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
04:09 • 29112 перегляди
Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios
13 липня, 18:39 • 32394 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
Ексклюзив
13 липня, 06:45 • 52106 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 78668 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 99392 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
12 липня, 16:32 • 114625 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
12 липня, 14:30 • 110536 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
0м/с
53%
751мм
Популярнi новини
Зеленський анонсував нові далекобійні удари по території рф13 липня, 21:48 • 21078 перегляди
Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС13 липня, 23:19 • 20951 перегляди
Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві14 липня, 00:17 • 22724 перегляди
Мерц: 30% тарифи Трампа вразять німецький експорт "в саме серце"14 липня, 00:46 • 23223 перегляди
путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії02:10 • 18353 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 241859 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 236945 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 220151 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 239038 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 267665 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 26521 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 24805 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 110536 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 75434 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 79052 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції

Київ • УНН

 • 11170 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей. Україна підтримує принцип президента США Дональда Трампа «мир через силу» на тлі небажання росії припиняти вогонь.

Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до України, з ним планується обговорення оборони та співпраці, повідомив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Вітаємо в Україні спецпредставника президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови

- написав Єрмак.

Керівник ОП наголосив: "росія не хоче припиняти вогонь". "Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід", - написав Єрмак.

До зустрічі Коаліції охочих вперше приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь10.07.25, 17:11 • 5234 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9