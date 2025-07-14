Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей. Україна підтримує принцип президента США Дональда Трампа «мир через силу» на тлі небажання росії припиняти вогонь.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до України, з ним планується обговорення оборони та співпраці, повідомив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Вітаємо в Україні спецпредставника президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови
Керівник ОП наголосив: "росія не хоче припиняти вогонь". "Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід", - написав Єрмак.
До зустрічі Коаліції охочих вперше приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь10.07.25, 17:11 • 5234 перегляди