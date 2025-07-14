Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Украину, с ним планируется обсуждение обороны и сотрудничества, сообщил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Приветствуем в Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США - много тем для разговора - написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул: "россия не хочет прекращать огонь". "Мир через силу - это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", - написал Ермак.

К встрече Коалиции желающих впервые присоединились представители США – генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь