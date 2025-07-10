К встрече Коалиции желающих впервые присоединились представители США – генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь

Впервые к встрече Коалиции желающих присоединились представители Соединенных Штатов – генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности Коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов – генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь - сообщил Ермак.

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В Риме началось заседание Коалиции желающих, где премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон присоединились в телефонном формате. Обсуждается миротворческая миссия для сдерживания россии и необходимость заставить путина сесть за стол переговоров.