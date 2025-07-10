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До зустрічі Коаліції охочих вперше приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Київ • УНН

 • 2479 перегляди

У Римі розпочалася зустріч Коаліції охочих, до якої вперше долучилися представники США: генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь. Обговорюється миротворча місія для стримування росії та необхідність переговорів.

До зустрічі Коаліції охочих вперше приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Вперше до зустрічі Коаліції охочих приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Сьогодні в Римі продовження нашого безпекового формату Коаліції охочих, зараз триває зустріч. Вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь 

- повідомив Єрмак.

Додамо

У Римі розпочалось засідання Коаліції охочих, де прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон долучились у телефонному форматі. Обговорюється миротворча місія для стримування росії та необхідність змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Рим
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
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