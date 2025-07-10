До зустрічі Коаліції охочих вперше приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Вперше до зустрічі Коаліції охочих приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Сьогодні в Римі продовження нашого безпекового формату Коаліції охочих, зараз триває зустріч. Вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь - повідомив Єрмак.

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У Римі розпочалось засідання Коаліції охочих, де прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон долучились у телефонному форматі. Обговорюється миротворча місія для стримування росії та необхідність змусити путіна сісти за стіл переговорів.