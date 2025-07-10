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Розпочалось засідання Коаліції охочих у Римі: Макрон та Стармер долучились дистанційно

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

У Римі розпочалось засідання Коаліції охочих, де прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон долучились у телефонному форматі. Обговорюється миротворча місія для стримування росії та необхідність змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Розпочалось засідання Коаліції охочих у Римі: Макрон та Стармер долучились дистанційно

У Римі розпочалось засідання Коаліції охочих. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції долучились у телефонному форматі, передає УНН із посиланням на Sky News.

(Прем'єр Британії - ред.) Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон проводять телефонну розмову з коаліцією охочих партнерів щодо запропонованої миротворчої місії, спрямованої на стримування росії від нападу на Україну в майбутньому 

- йдеться у повідомленні.

Прем'єр Британії зазначив, що наразі російський диктатор володимир путін "відвернувся" від угоди про припинення вогню.

"Минуло чотири місяці з того часу, як Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню. Володимир Зеленський продемонстрував справжнє лідерство в цьому питанні", – додав Стармер.

Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі07.07.25, 17:45 • 1601 перегляд

За його словами, "реакція путіна, навпаки, була абсолютно варварською".

Крім того прем'єр Британії зауважив, що хоча коаліція буде готова підтримати майбутній мир, як лідери вони повинні переорієнтувати свою роботу "з підготовки до миру на його здійснення".

Це означає "змусити путіна сісти за стіл переговорів".

Макрон же зазначив, що коаліція повинна зробити "все можливе", щоб дозволити Україні протистояти росії.

Щодо припинення вогню, він каже, що саме тут "нам потрібно щось нове".

Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами: говоритиме про ППО на "коаліції охочих"10.07.25, 09:57 • 1025 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Рим
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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