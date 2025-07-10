Началось заседание Коалиции желающих в Риме: Макрон и Стармер присоединились дистанционно

В Риме началось заседание Коалиции желающих. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции присоединились в телефонном формате, передает УНН со ссылкой на Sky News.

(Премьер Британии - ред.) Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проводят телефонный разговор с коалицией желающих партнеров относительно предложенной миротворческой миссии, направленной на сдерживание россии от нападения на Украину в будущем - говорится в сообщении.

Премьер Британии отметил, что сейчас российский диктатор владимир путин "отвернулся" от соглашения о прекращении огня.

"Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. Владимир Зеленский продемонстрировал истинное лидерство в этом вопросе", – добавил Стармер.

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По его словам, "реакция путина, наоборот, была абсолютно варварской".

Кроме того, премьер Британии отметил, что хотя коалиция будет готова поддержать будущий мир, как лидеры они должны переориентировать свою работу "с подготовки к миру на его осуществление".

Это означает "заставить путина сесть за стол переговоров".

Макрон же отметил, что коалиция должна сделать "все возможное", чтобы позволить Украине противостоять россии.

Что касается прекращения огня, он говорит, что именно здесь "нам нужно что-то новое".

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