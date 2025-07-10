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Зеленский отреагировал на ночную атаку рф около 400 дронами и 18 ракетами: будет говорить о ПВО на "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 145 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на массированную ночную атаку РФ, длившуюся почти 10 часов, с применением 400 дронов и 18 ракет. Он отметил необходимость санкций и ПВО, а также сообщил о двух погибших и 16 раненых в Киеве.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф около 400 дронами и 18 ракетами: будет говорить о ПВО на "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф около 400 дронами и 18 ракетами, назвав это очевидным наращиванием террора россией, и подчеркнул необходимость санкций и ПВО, и что о последнем будет говорить сегодня на "коалиции желающих", пишет УНН.

Этой ночью россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "шахеды". Главная цель атаки – Киев и область

- написал Зеленский в соцсетях.

Также, по его словам, под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. "К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - указал Президент.

"Это очевидное наращивание террора россией: каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что нужно ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам нужно быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - указал Президент.

Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары нужно отвечать жестко. Именно так и будем отвечать

- подчеркнул Зеленский.

Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия10.07.25, 08:46 • 2828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Сумская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Черниговская область
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Tesla
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