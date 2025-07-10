Зеленский отреагировал на ночную атаку рф около 400 дронами и 18 ракетами: будет говорить о ПВО на "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф около 400 дронами и 18 ракетами, назвав это очевидным наращиванием террора россией, и подчеркнул необходимость санкций и ПВО, и что о последнем будет говорить сегодня на "коалиции желающих", пишет УНН.

Этой ночью россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "шахеды". Главная цель атаки – Киев и область - написал Зеленский в соцсетях.

Также, по его словам, под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. "К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - указал Президент.

"Это очевидное наращивание террора россией: каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что нужно ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам нужно быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - указал Президент.

Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары нужно отвечать жестко. Именно так и будем отвечать - подчеркнул Зеленский.

Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия